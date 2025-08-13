„Lako je prutu da se sokoli“ – studenti zovu na protest večeras ispred policije

Večeras od 21 sat ispred Policijske uprave u Ulici Nade Tomić biće održana nova akcija na koju pozivaju studenti u blokadi. Povod su jučerašnji događaji koji su se odigrali širom Srbije, a kako kažu, spremili su i iznenađenje.
„Lako je prutu da se sokoli“, poziv je studenata.
Pozivamo vas na još jednu hitnu akciju povodom jučerašnjih stravičnih događaja koji su se odigrali širom Srbije. Za večeras smo pripremili jedno iznenađenje za sve! – kažu.
Protest počinje u 21 sat.
U 20 sati biće održan protest i u Pirotu i to ispred prostorija SNS-a, a u Vranju u isto vreme kod „Mapice“. Protest u Leskovcu će početi takođe u 20 sati na Gradskom trgu.
Komentari
…“lele boške, nemo’se više diše od tej „kokoške“, što pisuju članci sas goleme ostraške. Pa u narod izazivlju smeške, a ič neje za smejanje većem za plakanje, kukanje, ridanje – more za redko ..anje“!!
„nova akcija na koju pozivaju studenti u blokadi.“ Pitam se da li ti studenti ikada uce? Sinoc protesti danas protesti, kada uce ili su nastavili da im profesori poklanjaju ocene kao u srednjoj skoli!!
oni uce najbitniju stvar da budu dobri ljudi fakultet te samo uci da budes robot u sistemu koji radi sta mu drugi kazu
Da, naravno…
Da budu dobri ljudi.
Da neistomišljenike gađaju jajima, kamenicama, da im odlaze ispred kuća, prostorija… Da blokiraju normalan svet da ne može da ode na posao, kod lekara…
Izvini ako sam nešto zaboravio u toj njihovoj „dobroti“.
Što vaši studenti stavljaju fantomke i gađaju policiju pirotehnikom?
nisu to policajci to su kriminalci placeni od strane sektaša
🤡🤡🤡🥪🥪🥪
Pumpaj sektu i pamti botove ! Zapamtiti ih sve po liku i imenu i prezimenu !
Reply to Dragan Ra (botina) Najveći blokader je AV sa svojom sektom. Blokirao je sve normalne,inteligentne i školovane ljude da izraze svoje mišljenje i da ostanu u svojoj zemlji gde i pripadaju. Sada uskoro nam dolaze afrikanci u najavi…
tako je fašista je blokirao bilo kakav napredak ove drzave i prodao je strancima
suva Telegencija !!!
SNS BOT