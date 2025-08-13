„Lako je prutu da se sokoli“ – studenti zovu na protest večeras ispred policije

Večeras od 21 sat ispred Policijske uprave u Ulici Nade Tomić biće održana nova akcija na koju pozivaju studenti u blokadi. Povod su jučerašnji događaji koji su se odigrali širom Srbije, a kako kažu, spremili su i iznenađenje.

„Lako je prutu da se sokoli“, poziv je studenata.

Pozivamo vas na još jednu hitnu akciju povodom jučerašnjih stravičnih događaja koji su se odigrali širom Srbije. Za večeras smo pripremili jedno iznenađenje za sve! – kažu.

Protest počinje u 21 sat.

U 20 sati biće održan protest i u Pirotu i to ispred prostorija SNS-a, a u Vranju u isto vreme kod „Mapice“. Protest u Leskovcu će početi takođe u 20 sati na Gradskom trgu.