Meštani Medoševca blokadama traže rekonstrukciju mosta i izmeštanje teškog saobraćaja

Zbog neispunjenih obećanja, ugrožene bezbednosti na mostu preko koga prolaze kamioni od 50 tona i života u blatu uprkos rešenim pravnim odnosima, meštani Medoševca blokiraju od 15:30 do 17 sati ulazak na most, kao poslednji vid borbe za normalne uslove života. Građani zahtevaju hitnu izgradnju novog mosta ka Metrou, potpunu rekonstrukciju Popovačke ulice, asfaltiranje naselje. Poručujući da je institucionalna podrška nestala onog trenutka kada su nadležni „digli ruke“ od datih obećanja i da se zbog toga odlučuju na blokade.

Odluka o radikalizaciji protesta doneta je jer je, kako kažu meštani, postalo očigledno da Medoševac nije na listi prioriteta ni Opštine ni Grada.

Oni ističu da su prinuđeni na ovaj korak jer su iscrpli sve druge zakonske i ljudske načine komunikacije.

Razlog naših blokada jeste činjenica da Medoševac nije prioritet ni Opštini ni Gradu. Uprkos brojnim obećanjima koja su nam davana tokom prethodnih godina, nijedan zahtev građana nije ispunjen, zbog čega smo prinuđeni da pribegnemo blokadi mosta kao poslednjem vidu borbe za osnovne uslove života – kažu.

Najveći revolt izaziva svakodnevno ugrožavanje bezbednosti na postojećem mostu.

foto: čitaac

Iako saobraćajni znak ograničava opterećenje na 11 tona, mostom kažu da svakodnevno prolaze kamioni teži od 50 tona. Zbog toga je prvi zahtev meštana izmeštanje trase teškog saobraćaja i izgradnja novog mosta sa izlazom na Metro.

Hitna rekonstrukcija Popovačke ulice u celosti. Ulica je u katastrofalnom stanju, rupe su na svakom koraku, ograde se urušavaju. Tražimo i asfaltiranje obećanih ulica. Živimo u 21. veku, imovinsko-pravni odnosi su rešeni, a građani Medoševca i dalje hodaju po blatu kao da ne pripadaju ovom gradu. Rešavanje problema nesnosnog smrada tokom letnjih meseci, kako bismo konačno mogli da otvorimo prozor u sopstvenim kućama bez ugrožavanja zdravlja. Naši zahtevi su razumni, osnovni i legitimni. Ne tražimo privilegije, već bezbednost i uslove za normalan život – kažu.

Prva blokada bila je u petak, a navode da će blokirati dokle god se ne ispune njihovi zahtevi.

Podsetimo, meštani Medoševca žale se da most na ulazu u naselje propada zbog kamiona koji tu svakodnevno po nekoliko puta prolaze. Da zaista ima oštećenja potvrdili su i nadležni, a i saobraćajna policija je u jednom trenutku izdavala povećan broj prekršajnih prijava vozačima kamiona jer ni nisu poštovali postavljenu saobraćajnu signalizaciju na mostu.

Rekonstrukcija Medoševačkog mosta pominjala se još 2023. godine, kada je prethodno gradsko rukovodstvo obećavalo da će to biti jedan od prioriteta. Iste godine i Gradsko veće je potvrdilo da je u planu novi most koji bi rasteretio Medoševački.

Više razgovora imali su i sa predstavnicima sadašnjeg rukovodstva, ali i dalje se sve završava na obećanjima.