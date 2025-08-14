Novi protest i okupljanje večeras u Prokuplju

Večeras od 19 sati na gradskom trgu u Prokuplju održaće se novi protest studenata i građana, u znak solidarnosti sa svim građanima i studentima koji su, prema navodima organizatora, sinoć prebijeni i uhapšeni tokom protesta u više gradova Srbije. Nakon okupljanja na trgu, planirana je protestna šetnja centralnim ulicama grada, ali organizatori za sada ne otkrivaju kojom trasom će se kretati.
Prokupčani su i sinoć održali protestni skup, nakon čega su prošetali do zgrade Policijske uprave i sedišta Srpske napredne stranke u Prokuplju. Tokom protesta, u prostorijama lokalnog SNS-a okupili su se članovi gradskog veća i odbornici u Skupštini grada, ali incidenata nije bilo.
Skup je obezbeđivala uniformisana policija i pripadnici u civilu, u nešto većem broju nego inače. Njihova uloga bila je usmeravanje saobraćaja tokom šetnje, bez ometanja građana da stignu do odredišta na kojima su iskazivali nezadovoljstvo.
Za večeras su, pored Prokuplja, najavljeni protesti i u više drugih gradova širom Srbije.
Ne znam šta tražite stvarno. Ako se sećate može posle ovakvih promena mnogo gore da nam bude, pa Vi vidite…
Svaka ti je na mestu,zatrpane fontane zemljom,rasturen bazen,rasturen Savicevac,Hisar nikad prljaviji,deca nam se guraju u prljavim hodnicima u privatnom domu zdravlja,kucici na sve strane,ulice u haosu,gradom upravlja covek koji i ne zivi u nasem gradu uz pomoc majstora za klime i nekadasnjih konobara i preletaca,koncesionari i privatnici haraju,dosljaci sa strane rukovode nasim preduzecima,sve je manje ljudi u Prokuplju,stvarno je prava divota