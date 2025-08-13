Prokuplje večeras na protestu solidarnosti – “Kad udare na jednog, ustajemo svi”

Nakon sinoćnjih nemira i napada na građane u Vrbasu i Bačkoj Palanci, za večeras u 19 sati zakazan je zbor građana u centru Prokuplja. Kako su rekli okupljeni u zboru, protest se organizuje u znak podrške svim napadnutim građanima od strane SNS – batinaša pod sloganom “kad udare na jednog, ustajemo svi – za studente, za narod i pravdu“.

Za sada nije poznato gde će se i na koji način protest odvijati nakon okupljanja na gradskom Trgu topličkih junaka, ali organizatori poručuju da će građani iskazati jedinstvo i solidarnost.

Inače, sinoć su u Vrbasu i Bačkoj Palanci održani protesti i kontraskupovi, koji su prerasli u nasilne sukobe, kada su pristalice Srpske napredne stranke napale okupljene građane i studente, koristeći petarde, pirotehnička sredstva, kamenice, flaše, jaja, francuske ključeve, ledenice, pa čak i letve i palice.

Odmah nakon incidenata, građani su pružili podršku studentima i napadnutim građanima okupljanjima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i drugim gradovima, dok su za večeras najavljena protestna okupljanja u još većem broju mesta širom Srbije, među kojima je i Prokuplje.