Prokuplje večeras na protestu solidarnosti – “Kad udare na jednog, ustajemo svi”

Nakon sinoćnjih nemira i napada na građane u Vrbasu i Bačkoj Palanci, za večeras u 19 sati zakazan je zbor građana u centru Prokuplja. Kako su rekli okupljeni u zboru, protest se organizuje u znak podrške svim napadnutim građanima od strane SNS – batinaša pod sloganom “kad udare na jednog, ustajemo svi – za studente, za narod i pravdu“.
Za sada nije poznato gde će se i na koji način protest odvijati nakon okupljanja na gradskom Trgu topličkih junaka, ali organizatori poručuju da će građani iskazati jedinstvo i solidarnost.
Inače, sinoć su u Vrbasu i Bačkoj Palanci održani protesti i kontraskupovi, koji su prerasli u nasilne sukobe, kada su pristalice Srpske napredne stranke napale okupljene građane i studente, koristeći petarde, pirotehnička sredstva, kamenice, flaše, jaja, francuske ključeve, ledenice, pa čak i letve i palice.
Odmah nakon incidenata, građani su pružili podršku studentima i napadnutim građanima okupljanjima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i drugim gradovima, dok su za večeras najavljena protestna okupljanja u još većem broju mesta širom Srbije, među kojima je i Prokuplje.
— Komentari4
Naprednjački kartel totalno izgubio kontrolu
Ovo ko u paralelnoj realnosti. Mirni protesti ispred privatnih kuca, motke , kamenice, jaja – iste face svuda kad treba da se malo potpali. Pa vi tepate sve okolo!
Prokuplje je po ponasanju poslednji bastion koji ce se pridruziti pravdi
“kad udare na jednog, ustajemo svi – устаде један , усташе сви.Дале.