Tri tela pronađena u Santa Kruzu u Boliviji, nezvanično reč je o Nišlijama

Bolivijska policija potvrdila je pre dva sata tamošnjim medijima da su tri tela pronađena na severu grada Santa Kruza te latinoameričke zemlje. Ministarstvo u Boliviji i naša ministarstva ne potvđuju još uvek zvanično da je reč o Nišlijama i srpskim državljanima, a to navode izvori Južnih vesti.
Bolivijska policija objavila je da su tela pronađena u Santa Kruzu, u severnoj zoni.
Kako prenosi bolivijski Eldeber, komandant lokalne policije, Rolando Rohas, potvrdio je da su beživotna tela pronađena u kući u severnoj zoni imala znakove nasilja. Takođe je pojasnio da se sve dogodilo u utorak uveče po njihovom vremenu (6 sati manje od nas).
Juče (utorak) uveče, u blizini avenije Los Kusis (naselje Petrolero Norte), pronađena su tri beživotna tela, osobe koje su nasilno izgubile život – objasnio je Rohas medijima danas, a prenosi Eldeber.
Komandant je takođe naveo da su preminuli prebačeni u mrtvačnicu radi obdukcije i da je slučaj u toku istrage.
Primećene su povrede na telima preminulih, ali nemamo prijavu nestalih osoba za ove ljude – rekao je uniformisani službenik, pojašnjavajući da su u vezi sa ovim slučajem uhapšene četiri osobe.
Verziju komandanta potvrdio je i direktor FELCC-a (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) Gustavo Astilja, koji je takođe istakao da se analizira nacionalnost tri žrtve.
Prema nezvaničnim informacijama iz srpskih i niških policijsko – bezbednosnih struktura i krugova, reč je o srpskim državljanima i Nišlijama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bolivije nije još potvrdilo ova saznanja, a pitanja su upućena i našim ministarstvima unutrašnjih i spoljnih poslova.
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.
— Komentari8
Svi odavno znaju da je Niš prepun kokaina!
Eto, odeš na drugi kraj sveta da budeš automehanicar, da zaradiš i oni te ucmekaju.
Ko će sada da kupuje stanove i besne džipove po Nišu?
Verovatno su radili pošteno svoj posao bez tenzija za platu!
Sladite se, štakori!
Jos kako.
Е, da su sedeli kući i učlanili se u sektu mogli su bez problema da „rade“.
Ljudi su radili šta su radili i platili ultimativnu cenu, a to što je tebi najveća radost nečija smrt dovoljno govori o tvom životu. Nekad je dug život u mržnji i zavisti veća kazna od smrti.