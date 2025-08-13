Tri tela pronađena u Santa Kruzu u Boliviji, nezvanično reč je o Nišlijama

Bolivijska policija potvrdila je pre dva sata tamošnjim medijima da su tri tela pronađena na severu grada Santa Kruza te latinoameričke zemlje. Ministarstvo u Boliviji i naša ministarstva ne potvđuju još uvek zvanično da je reč o Nišlijama i srpskim državljanima, a to navode izvori Južnih vesti.

Bolivijska policija objavila je da su tela pronađena u Santa Kruzu, u severnoj zoni.

Kako prenosi bolivijski Eldeber, komandant lokalne policije, Rolando Rohas, potvrdio je da su beživotna tela pronađena u kući u severnoj zoni imala znakove nasilja. Takođe je pojasnio da se sve dogodilo u utorak uveče po njihovom vremenu (6 sati manje od nas).

Juče (utorak) uveče, u blizini avenije Los Kusis (naselje Petrolero Norte), pronađena su tri beživotna tela, osobe koje su nasilno izgubile život – objasnio je Rohas medijima danas, a prenosi Eldeber.



Komandant je takođe naveo da su preminuli prebačeni u mrtvačnicu radi obdukcije i da je slučaj u toku istrage.

Primećene su povrede na telima preminulih, ali nemamo prijavu nestalih osoba za ove ljude – rekao je uniformisani službenik, pojašnjavajući da su u vezi sa ovim slučajem uhapšene četiri osobe.



Verziju komandanta potvrdio je i direktor FELCC-a (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) Gustavo Astilja, koji je takođe istakao da se analizira nacionalnost tri žrtve.

Prema nezvaničnim informacijama iz srpskih i niških policijsko – bezbednosnih struktura i krugova, reč je o srpskim državljanima i Nišlijama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bolivije nije još potvrdilo ova saznanja, a pitanja su upućena i našim ministarstvima unutrašnjih i spoljnih poslova.