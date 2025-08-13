Društvo,
Hronika

Tri tela pronađena u Santa Kruzu u Boliviji, nezvanično reč je o Nišlijama

autor: Milan Zirojević
santa cruz printscreen scaled
Policija objavila danas u Boliviji; Foto: printskrin

Bolivijska policija potvrdila je pre dva sata tamošnjim medijima da su tri tela pronađena na severu grada Santa Kruza te latinoameričke zemlje. Ministarstvo u Boliviji i naša ministarstva ne potvđuju još uvek zvanično da je reč o Nišlijama i srpskim državljanima, a to navode izvori Južnih vesti.

Bolivijska policija objavila je da su tela pronađena u Santa Kruzu, u severnoj zoni.

Kako prenosi bolivijski Eldeber, komandant lokalne policije, Rolando Rohas, potvrdio je da su beživotna tela pronađena u kući u severnoj zoni imala znakove nasilja. Takođe je pojasnio da se sve dogodilo u utorak uveče po njihovom vremenu (6 sati manje od nas).

Juče (utorak) uveče, u blizini avenije Los Kusis (naselje Petrolero Norte), pronađena su tri beživotna tela, osobe koje su nasilno izgubile život – objasnio je Rohas medijima danas, a prenosi Eldeber.

Komandant je takođe naveo da su preminuli prebačeni u mrtvačnicu radi obdukcije i da je slučaj u toku istrage.

Primećene su povrede na telima preminulih, ali nemamo prijavu nestalih osoba za ove ljude – rekao je uniformisani službenik, pojašnjavajući da su u vezi sa ovim slučajem uhapšene četiri osobe.

Verziju komandanta potvrdio je i direktor FELCC-a (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) Gustavo Astilja, koji je takođe istakao da se analizira nacionalnost tri žrtve.

Prema nezvaničnim informacijama iz srpskih i niških policijsko – bezbednosnih struktura i krugova, reč je o srpskim državljanima i Nišlijama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bolivije nije još potvrdilo ova saznanja, a pitanja su upućena i našim ministarstvima unutrašnjih i spoljnih poslova.

Autor:
Komentari (8)

Slični tekstovi

Komentari

8

  2. Eto, odeš na drugi kraj sveta da budeš automehanicar, da zaradiš i oni te ucmekaju.

    Odgovori

  6. Е, da su sedeli kući i učlanili se u sektu mogli su bez problema da „rade“.

    Odgovori

  7. Ljudi su radili šta su radili i platili ultimativnu cenu, a to što je tebi najveća radost nečija smrt dovoljno govori o tvom životu. Nekad je dug život u mržnji i zavisti veća kazna od smrti.

    Odgovori

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.