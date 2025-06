Cene sve više, tražnja sve veća – u kojim delovima Niša su stanovi najjeftiniji, a gde najskuplji

Na tržištu nekretnina u Nišu cene neprestano rastu, pa je prosečna cena kvadrata oko 1.700 evra, za 100 više nego pre godinu dana, dok su u poslednjih pet godina cene gotovo udvostručene, podaci su portala 4 zida. Najjeftiniji stanovi su na Bubnju, na kraju gradskog dela Panteleja i pri vrhu Mokranjčeve, a najskuplji u centru, na Bulevaru Nemanjića i kod Čaira. Očekuje se širenje grada zidanjem novih zgrada i stanova.

Juna prošle godine, prosečna cena kvadrata u Nišu bila je 1.578 evra, dok sada iznosi 1.693 evra, prema podacima 4 zida. U ponudi je trenutno oko 3.000 nekretnina, a najjeftiniji kvadrat košta čak 1.300 evra.

Povoljnija novogradnja (od 1.300 do 1.350 evra) može da se nađe po obodima grada i to su uglavnom zgrade na vrhu Mokranjčeve ulice, na kraju gradskog dela Panteleja, na Ledenoj steni ili u naselju Bubanj, jer su to delovi grada koji se trenutno razvijaju.

Najskuplji su stanovi u centru grada, u Duvaništu, duž Bulevara Nemanjića i kod Čaira. Ipak, tražnja ne prestaje, čak raste, pa građani često pitaju ko i kako kupuje nekretnine u gradu gde su plate ispod republičkog proseka.

Kako za „4 zida“ navode agenti za nekretnine Niš će se širiti u narednim godinama i nići će nova naselja – u severnom delu Panteleja, iznad novog Bulevara Gorana Ostojića, na Ledenoj Steni, u naselju Apelovac i ka Gabrovcu.

Navode da se kvalitetni stanovi prodaju gotovo odmah nakon oglašavanja. Zato se dešava, dodaju iz 4 zida, da se potencijalni kupci “otimaju” za nekretnine na dobrim lokacijama, pa cena iz oglasa naraste i za nekoliko hiljada evra.

Imamo, na primer, stan koji je oglašen za 90.000 evra, a posle nedelju dana je prodat za 105.000 evra, što je čak 15.000 evra više, samo zato što su krenuli pozivi zainteresovanih kupaca za tu nekretninu, koji su bili spremni da plate i više, samo da bude njihova – navode na sajtu „4 zida“.

Najtraženiji su stanovi do 50 kvadrata, traže se i garsonjere, za koje kupci plaćaju kvadrat i više od 2.000 evra.

Stanovi bez upotrebne dozvole ili na lošijim lokacijama se duže prodaju, dok kvalitetna novogradnja brzo nađe kupca. Od 2022. je zabeležen nagli porast potražnje, pa su i agenti za nekretnine bili u šoku zbog toga koliko je ljudi, u strahu od inflacije, kupovalo nekretnine za gotov novac, kao da ne postoji sutra – ističu.

Stanovi su i mnogo traženiji od kuća, između ostalog, zbog toga što za kuće često nisu sređeni određeni papiri i pravno-imovinski odnosi.

Retko koja kuća ima izdatu upotrebnu dozvolu, poneka je ozakonjena. Potreban je keš kupac, a onaj ko ima gotovinu neće da uđe u tu zavrzlamu. Oni koji ipak žele da se upuste u kupovinu kuće su porodice kojima je dosta grada i gužve, koji imaju malu decu i žele da usmere kvalitet života prema svojim potrebama, da imaju dvorište, psa, svoje voće i povrće, parking, kao i eventualno stariji ljudi koji traže kuće na dva sprata da im se deca nađu tu – objašnjava agent za nekretnine.

Kupci uglavnom koriste stambene kredite, pogotovo od kada su aktivirane subvencije za mlade, ali je i dalje prisutan otpor prodavaca prema kreditnim kupcima zbog dužine procedure i neizvesnosti realizacije.

Što se tiče iznajmljivanja stanova, najtraženije zone su oko fakulteta – Medicinskog, Filozofskog, Pravnog i DIF-a.

Podsetimo, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, najveći skok cena nekretnina u Srbiji zabeležen je upravo u Nišu, gde je cena kvadrata u novogradnji uvećana za 28%. Porastao je, međutim, i broj sklopljenih kupoprodajnih ugovora u odnosu na isti period prošle godine – čak 43,6%.