Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu

Zbog sumnje da je ubio ženu čije je telo nađeno jutros u ulici Babičkog odreda u Nišu, uhapšen je 56-godišnji muškarac, kažu iz policije.

Kako navode, on je uhapšen na teritoriji opštine Aleksinac. Koliko je ubijena žena imala godina – još uvek nisu saopštili.

Podsetimo, telo je nađeno jutros, na terenu su bili policija i forenzičari, pa je deo ulice bio zatvoren za saobraćaj.

Iz niškog Višeg javnog tužilaštva ranije su saopštili da je naložena obdukcija i da preduzimaju sve mere i radnje zarad rasvetljavanja događaja.