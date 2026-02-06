Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu

Zbog sumnje da je ubio ženu čije je telo nađeno jutros u ulici Babičkog odreda u Nišu, uhapšen je 56-godišnji muškarac, kažu iz policije.
Kako navode, on je uhapšen na teritoriji opštine Aleksinac. Koliko je ubijena žena imala godina – još uvek nisu saopštili.
Podsetimo, telo je nađeno jutros, na terenu su bili policija i forenzičari, pa je deo ulice bio zatvoren za saobraćaj.
Iz niškog Višeg javnog tužilaštva ranije su saopštili da je naložena obdukcija i da preduzimaju sve mere i radnje zarad rasvetljavanja događaja.
— Komentari4
Naravno da su ga nasli.
Policija sve zna i sve moze.
Samo kada hoce.
Bravo
Nema bravo za selektivnu pravdu.
Pravda i zakon moraju da važe sa sve, inače onda ne važe ni za kog.
Ako znaju sve, neka kažu čijih je 5 tona droge u Kruševcu koje je čika Rade samo čuvao dok ne dođu po nju.
Ako može sve, neka uhapsi te vlasnike droge, a i one iz policije i vlasti koji su ih do sada štitili.
Ali oni to neće!
Nema bravo. Odgovaraće za sva nečinjenja.
Tako je
…ovog ubicu našli u roku od odmah a onog batinaša iz Ćacilenda što je napao novinare N1 i polomio im kameru nisu mogli da nadju mesec dana, ubice Olivera Ivanovića ni posle 8 godina navodno ne mogu da pronadju…što znači da kad niko iz vlasti ne ometa njihov rad mogu sve da reše