Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu

Niš
autor: Tamara Radovanović
Telo nađeno jutros; foto: JV

Zbog sumnje da je ubio ženu čije je telo nađeno jutros u ulici Babičkog odreda u Nišu, uhapšen je 56-godišnji muškarac, kažu iz policije.

Kako navode, on je uhapšen na teritoriji opštine Aleksinac. Koliko je ubijena žena imala godina – još uvek nisu saopštili.

Podsetimo, telo je nađeno jutros, na terenu su bili policija i forenzičari, pa je deo ulice bio zatvoren za saobraćaj.

Iz niškog Višeg javnog tužilaštva ranije su saopštili da je naložena obdukcija i da preduzimaju sve mere i radnje zarad rasvetljavanja događaja.

Komentari (4)

  1. Naravno da su ga nasli.
    Policija sve zna i sve moze.
    Samo kada hoce.
    Bravo

    Odgovori

    • Nema bravo za selektivnu pravdu.
      Pravda i zakon moraju da važe sa sve, inače onda ne važe ni za kog.

      Ako znaju sve, neka kažu čijih je 5 tona droge u Kruševcu koje je čika Rade samo čuvao dok ne dođu po nju.
      Ako može sve, neka uhapsi te vlasnike droge, a i one iz policije i vlasti koji su ih do sada štitili.
      Ali oni to neće!

      Nema bravo. Odgovaraće za sva nečinjenja.

      Odgovori

  2. …ovog ubicu našli u roku od odmah a onog batinaša iz Ćacilenda što je napao novinare N1 i polomio im kameru nisu mogli da nadju mesec dana, ubice Olivera Ivanovića ni posle 8 godina navodno ne mogu da pronadju…što znači da kad niko iz vlasti ne ometa njihov rad mogu sve da reše

    Odgovori

