Vlado Georgiev glavna zvezda „Niš Week“-a, nastupaju i Knez, Trik FX i drugi, a za najmlađe luna-park

Porodični festival Niš Week, koji će ove godine biti održan od četvrtka 19. do nedelje 22. juna u niškoj Tvrđavi, okupiće izlagače domaćih proizvoda i ponudiće 15 zona za zabavu, odmor i decu. Glavna zvezda muzičkog dela festivala biće Vlado Georgiev, koji hvali energiju niške publike i najavljuje „gospodski repertoar i gospodski koncert“.

U Tvrđavi će biti postavljen luna park, biće organizovane radionice za decu, dok će se na Letnjoj pozornici igrati predstave u prepodnevnim i popodnevnim terminima. Na platou publiku čekaju koncerti Kneza, Trik FX-a, pevačice Kolonije Indire Levak, THCF-a, Relje Popovića i Nikolije, kao i nastup Vlado Georgieva.

Popularni kantautor kaže da će koncert u Nišu biti spontan i „gospodski“, te da, u zavisnosti od svog i raspoloženja publike, možda ispriča neku anegdotu – iako smatra da koncerti nisu mesta za „govorancije“.

Vlado dodaje da publika na Niš Week-u može da očekuje muziku, a ne „formu muzike“ koju diktiraju savremeni trendovi. Veruje da će era zabave umesto muzike, koju „propagira Zapad“, uskoro proći i da će se ljudi ponovo vratiti pravim vrednostima.

To nije samo naš problem, to je planetarni trend. Forsira se zabava – narodski rečeno, moraš da praviš majmuna od sebe, da se oblačiš nakaradno, privlačiš pažnju i pratiš zapadne trendove. Ja to zovem zapadna nekultura. Propagiraju se pogrešne vrednosti, koje se zapravo ni ne mogu nazvati vrednostima. Smatram da će prava stvar i tradicija opet pobediti. One traju zauvek, a ove prolazne stvari ne mogu dugo da opstanu. Muzika se vraća, sviraju se bendovi, beži se iz prostog zvuka i proste elektronike, koja je samo paravan da izrecituješ tekst kroz autotjunovani glas. Samo je pitanje dana. Do tada, omladina ima neki svoj novi žanr, koji im očigledno prija. Ali to ne bi trebalo mešati sa muzikom – zaključuje Vlado Georgiev.