Studentu niškog Pravnog zbog „rušenja poretka“ određen kućni pritvor do suđenja

Studentu Pravnog fakulteta Dimitriju Dimiću dostavljeno je rešenje o kućnom pritvoru, koji će trajati do suđenja za koje datum još nije poznat. Kako su saopštili iz Neformalne grupe studenata, Dimić je priveden 29. juna u Beogradu zajedno sa još sedmoricom kolega zbog prisustva sastancima koje tužilaštvo kvalifikuje kao planiranje aktivnosti protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

Niški studenti su se oglasili i rekli da je Dimiću dostavljeno rešenje o kućnom pritvoru koji će biti na snazi do suđenja, a kako još nije poznat datum kada će ročište krenuti, napominju da je u pitanju akcija “političkog progona studenata koji odbijaju da ćute i pristanu na diktat sile”.



Podsećaju i da je pre nekoliko nedelja na isti način određen kućni pritvor i njihovom drugom kolegi iz Krajugevca Luki Stevanoviću, studentu Ekonomskog fakulteta.

Ono što gledamo nije pravosuđe, to je politički instrument nasilja u rukama kriminalnog režima. Pojedini tužioci i sudije, svesno ili pod pritiskom, sprovode naloge koji nemaju nikakve veze sa pravdom, ni pravom. Umesto da štite zakon, postali su njegovi dželati. Nećemo pristati na kriminalizaciju slobode mišljenja. Nećemo ćutati dok se naše kolege tretiraju kao pretnja samo zato što misle svojom glavom. Nećemo dozvoliti da država bude oružje autoritarne vlasti.Ovo je borba protiv straha, protiv nepravde, protiv tišine. I nećemo stati dok svi studenti ne budu na slobodi – navode iz Neformalne grupe studenata.

Zaključuju da i dalje ostaju u prvoj liniji odbrane, da njihov pritisak neće prestati i da će pravda na kraju pobediti.

Podsetimo, dan nakon velikog protesta u Beogradu, u prestonici je priveden student Pravnog fakulteta u Nišu Dimitrije Dimić. Iz Neformalne grupe studenata su rekli da je Dimitrije “nasilno odveden u policijsku stanicu na Novom Beogradu vozilom marke peugeot 308”.

Iz Neformalne grupe studenata Niš ističu da je Dimitrije Dimić „priveden od strane nepoznatih lica koja su odbila da se predstave i da navedu pravni osnov njegovog lišavanja slobode“.

Nakon što je Sud usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva, Dimitriju Dimiću određen pritvor do 30 dana, studenti u blokadi niškog Pravnog fakulteta kažu da su duboko zabrinuti zbog preinačene odluke i načina na koji se vodi postupak protiv njihovog kolege.

Krajem jula pušten je iz pritvora.