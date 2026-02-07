Uhapšeni i pomagači osumnjičenog za ubistvo žene u Nišu

Zbog sumnje da su osumnjičenom D. G za ubistvo 44-godišnje žene u Nišu pomogli u bekstvu, ali i prećutali zločin, uhapšena su dvojica muškaraca. Među uhapšenima je i saputnik koji je bio u vozilu u trenutku pucnjave, dok je sam osumnjičeni za ubistvo lišen slobode nakon potere koja je okončana u okolini Aleksinca.

Istraga je otkrila da se u automobilu tokom zločina nalazio i 60-godišnji S. A. iz Niša.

Iako je prisustvovao ispaljivanju više hitaca, on je nakon zločina napustio vozilo, ali policiji nije prijavio šta se dogodilo.

D. G. se sumnjiči da je u Nišu, dok je bio u svom automobilu sa S. A., sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio četrdesettrogodišnju ženu koja se nalazila u vozilu, a potom se svojim automobilom, nakon što je S. A. izašao iz njega, odvezao kod D. G. Policija je, u opsežnoj akciji, ubrzo pronašla i zaustavila automobil u kojem su se, u okolini Aleksinca, nalazili osumnjičeni D. G. i D. G. i uhapsila ih – saopšteno je.

Trojici osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.