Prekinuta konferencija gradonačelnika Niša nakon optužbi opozicije za podršku neonacistima

Konferencija za medije gradonačelnika Niša povodom godišnjice od preuzimanja vlasti prekinuta je kada su predstavnici Zeleno-levog fronta poručili Dragoslavu Pavloviću da je zajedno sa drugim naprednjacima sinoć pokazao da podržava neonaciste i nasilnike, tvrdeći da je sa njima bio N. R, osuđen za ubadanje Uroša Janjića nožem.
Ređao je Pavlović nova obećanja, mahom ona koja je već dao u ekspozeu na današnji dan prošle godine – obilaznica, izmeštanje pruge iz centra Niša, nove fabrike, vrtiće i porodilište, rekonstrukciju velike scene Pozorišta i rekonstrukciju parka Čair.
Pohvalio se i time da je 181 put u proteklih godinu dana išao na teren, da je organizovao 12 prijema građana, da je 936 prijavljenih problema građana prosleđeno institucijama, kao i da je jačao međunarodnu saradnju.
Nakon više od sat vremena hvalospeva i najava u Gradskoj kući, Pavlović je odgovorio na samo dva novinarska pitanja, oba u vezi sa time što je sinoć ispred SNS prostorija, zajedno sa kolegama iz stranke, političke neistomišljenike nazivao “ustašama”.
Pitanje u vezi sa sinoćnjim događajima bilo je i da li je sa njim bio N. R, koji je 2022. godine osuđen zbog napada nožem na mladića Uroša Janjića, a Pavlović je to ignorisao i govorio je novinarima da ga ne prekidaju.
Pavlovićev portparol prekidao je novinare u postavljanju pitanja, govoreći da to nije stranačka, već konferencija gradonačelnika.
Ubrzo su se uključili poslanik ZLF-a Rastislav Dinić i odbornik ZLF-a u Medijani Dejan Petrović, koji su Pavloviću poručili da je sinoć pokazao da podržava neonaciste, skinhede i nasilnike.
Vi podržavate neonaciste koji bodu ljude nožem zbog antifašističkih simbola. Vi promovišete neonaciste. Srpska napredna stranka promoviše neonaciste i skinhede. Okačili ste kukasti krst na Tvrđavu. Sinoć se Vi lično bili i razgovarali sa N. R, osuđivanim nasilnikom, skinhedom i neonacistom, koji je ubo dečka nožem zbog antifašističkih simbola. To ste vi. To je SNS – rekao je Dinić.
Petrović je podsetio Pavlovića da je među građanima na protestu oko pola sata bio i bivši direktor JKP Mediana Ivan Mihajlović, jer ga policije nije puštala da prođe i da je on dokaz da to nisu bili nasilnici.
Pitajte Mihajlovića da li mu je dlaka s glave falila. Vi niste gradonačelnik, Vi ste namesnik – naveo je Petrović.
Dok su oni to govorili, obezbeđenje ih je sklanjalo, a portparol proglasio kraj konferencije, pa je Pavlović otišao sa govornice u drugu prostoriju Gradske kuće.
Inače, Pavlović je na pitanje o tome da li smatra da je primereno da kao gradonačelnik svoje političke neistomišljenike naziva “ustašama” i da li zna šta ta reč znači rekao da „dobro zna šta ta reč znači“ i ostao pri tome.
— Komentari15
Totalno izgubio kompas, obični gubitnici ! Ne žele vas građani Niša više jel to toliko teško da se razume??? Sekta poremećena !
Naprednjaci su dotakli dno dna sa ovakvim ozbiljnim uznemirujućim izjavama. Mislim da su dobro svesni da im je kraj uskoro i zato pribegavaju ovakvim opasnim i očajničkim metodama.
Koliko vidim Goran Davidovic zvani firer je na slobodi i podrzava Vucica i SNS.Toliko i neonacistima.
Cekaj cekaj kako onaj ko gadja jajima, kamenicama, plasticnim i staklenim flasama nije nasilnik. Znaci od sad kad mi neko smeta mogu da ga gadjam ovim predmetima i to znaci da nisam nasilnik. Super, hvala da znam..
Ako pričamo o napadu na funkcionere SNS-a u Nišu krajem marta, procesuirani su i osudjeni svi koji su gadjali jajima i polivali vodom. Tako i treba.
Niko tamo nikog nije gađao kamenicama i staklenim flašama.
Ali eto u Vrbasu sinoć, dovedeni SNS batinaši su gađali i kamenicama i flašama i vatrometom! Policajci pored njih ni da pisnu …
Ali svako zlo prođe, odgovaraće svi!
Nije ga sramota da nas naziva ustašama.Platićeš za to Dale
Bravo za Rastislava i Dejana! Osvedočeni borci za Niš!
Prvo od Pavlovica – za godinu dana kada vise ne budes tu sta ces posle ovih uvreda gradjanima Nisa da su ustase svojim komsijama zivis tu nedaleko, sta ces onda nikom nista bilo pa proslo neces Dale da vidim kako ces da setas pa ono tvoje sektasko cuveno “ slobodarski Nis “ Videcemo se jos samo ti furaj tu svoju pricu pa cemo da vidimo gde ces da zavrsis.
Obična liga od čoveka. Nit smrdi nit miriše.
Smrdi, kandisee, oseca se ….
Sto rece jedan Sapcanin, nazvase mi unuka Ustasom a dedi i babu mu 43 god ubile ustaše i bacili u jamu! Kreteni, a ljute se kad im masa uzvraća da su Šiptari!
Sns lopovsko fasisticka sekta da naziva slobodarski narod i studente koji se svim srcem bore za slobodnu Srbiju da su ustase pa to je van svake pameti. Pa da li iole razmisljate kad padnete sa vlasti gde cete i sta cete. Pa vi bezmozgovici, ljigavci i beskicmenjaci napunicete zatvore i rudnike. Da, da rudnike da krampate jer ste do sada ziveli lagodno od nasih para i na nasim grbacama. Samo tako nastavite, a sve sto ste pokrali vraticete.
Треба онда кренути од 5 октобра .
E sada cu da kazem ono sto sam stvarno mislio a nisam hteo da napisem.Skartu od coveka,sta bre ti mislis da sam ja i moja familija,porodica, koja ovde zivi ko zna od kada, ustase.Moji preci su krvarili u prvom ratu,solunci bre ako ti to nesto znaci.U drugom ratu su krvalili od logora do Bubnja i Sremskog fronta.Ko si bre ti da nas nazivas ustasama??Idi bre sto pre u tvoj brlog,vrati se tamo i cuti,bolje je za tebe.
PUMPAJ SNS BANDU