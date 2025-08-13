Prekinuta konferencija gradonačelnika Niša nakon optužbi opozicije za podršku neonacistima

Konferencija za medije gradonačelnika Niša povodom godišnjice od preuzimanja vlasti prekinuta je kada su predstavnici Zeleno-levog fronta poručili Dragoslavu Pavloviću da je zajedno sa drugim naprednjacima sinoć pokazao da podržava neonaciste i nasilnike, tvrdeći da je sa njima bio N. R, osuđen za ubadanje Uroša Janjića nožem.

Ređao je Pavlović nova obećanja, mahom ona koja je već dao u ekspozeu na današnji dan prošle godine – obilaznica, izmeštanje pruge iz centra Niša, nove fabrike, vrtiće i porodilište, rekonstrukciju velike scene Pozorišta i rekonstrukciju parka Čair.

Pohvalio se i time da je 181 put u proteklih godinu dana išao na teren, da je organizovao 12 prijema građana, da je 936 prijavljenih problema građana prosleđeno institucijama, kao i da je jačao međunarodnu saradnju.

Nakon više od sat vremena hvalospeva i najava u Gradskoj kući, Pavlović je odgovorio na samo dva novinarska pitanja, oba u vezi sa time što je sinoć ispred SNS prostorija, zajedno sa kolegama iz stranke, političke neistomišljenike nazivao “ustašama”.

Pitanje u vezi sa sinoćnjim događajima bilo je i da li je sa njim bio N. R, koji je 2022. godine osuđen zbog napada nožem na mladića Uroša Janjića, a Pavlović je to ignorisao i govorio je novinarima da ga ne prekidaju.

Pavlovićev portparol prekidao je novinare u postavljanju pitanja, govoreći da to nije stranačka, već konferencija gradonačelnika.

Ubrzo su se uključili poslanik ZLF-a Rastislav Dinić i odbornik ZLF-a u Medijani Dejan Petrović, koji su Pavloviću poručili da je sinoć pokazao da podržava neonaciste, skinhede i nasilnike.

Vi podržavate neonaciste koji bodu ljude nožem zbog antifašističkih simbola. Vi promovišete neonaciste. Srpska napredna stranka promoviše neonaciste i skinhede. Okačili ste kukasti krst na Tvrđavu. Sinoć se Vi lično bili i razgovarali sa N. R, osuđivanim nasilnikom, skinhedom i neonacistom, koji je ubo dečka nožem zbog antifašističkih simbola. To ste vi. To je SNS – rekao je Dinić.

Petrović je podsetio Pavlovića da je među građanima na protestu oko pola sata bio i bivši direktor JKP Mediana Ivan Mihajlović, jer ga policije nije puštala da prođe i da je on dokaz da to nisu bili nasilnici.

Pitajte Mihajlovića da li mu je dlaka s glave falila. Vi niste gradonačelnik, Vi ste namesnik – naveo je Petrović.

Dok su oni to govorili, obezbeđenje ih je sklanjalo, a portparol proglasio kraj konferencije, pa je Pavlović otišao sa govornice u drugu prostoriju Gradske kuće.

Inače, Pavlović je na pitanje o tome da li smatra da je primereno da kao gradonačelnik svoje političke neistomišljenike naziva “ustašama” i da li zna šta ta reč znači rekao da „dobro zna šta ta reč znači“ i ostao pri tome.